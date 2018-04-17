مصادر في النظام: هجوم الشعيرات إلكتروني خدع الرادارات

أخبار الآن | حمص - سوريا (وكالات)

قال قائد موال للنظام السوري إن إنذارا خاطئا أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي وإنه لم يقع هجوم جديد فجر اليوم على اهداف في سوريا.

وكان التلفزيون الرسمي للنظام قد ذكر أن دفاعات ارضية أسقطت صواريخ أطلقت على قاعدة جوية في منطقة حمص.

ونسب القائد الذي طلب عدم نشر اسمه الخلل إلى "هجوم إلكتروني مشترك إسرائيلي أميركي على منظومة الرادارات التابعة للنظام.

وقال الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية أيضا إن صواريخ استهدفت قاعدة جوية قرب دمشق.

وأضاف أن خبراء روس تعاملوا مع الأمر.

وكان تلفزيون النظام أعلن في وقت سابق عن ضربات صاروخية استهدفت مطار الشعيرات قرب شرق محافظة حمص، حيث أكبر القواعد التي تستخدمها العناصر الإيرانية، وحزب الله في سوريا.

ونفت الولايات المتحدة أي علاقة لها بالهجوم، مؤكدة أنه لا يوجد أي نشاط عسكري أميركي في تلك المنطقة في هذا الوقت.

وردا على سؤال بشأن الهجوم ذاته قال متحدث عسكري إسرائيلي "نحن لا نعلق على مثل تلك التقارير".

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