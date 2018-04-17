التحالف: تحذير عسكري للحوثيين من تهديد السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد المتحدث ُ باسم قواتِ التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن 119 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية حتى الآن،

محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.

وذكر أن النظام الإيراني يواصل انتهاك القانون الدولي بإمداد الميليشيات الحوثية بالطائرات بدون طيار.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي الاثنين إن قوات التحالف رصدت استخدام مطار صنعاء في عمليات تدريب وتخزين وإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات وعمليات انتحارية ضد السعودية.

وحذر من أن مطار صنعاء فقد الحماية الدولية بتحويله إلى ثكنة عسكرية لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها، وإجراء عمليات التدريب عليها، كاشفا أن العمليات الجارية بالمطار تخضع للمراقبة الدقية من جانب قوات التحالف.

وأعلن المتحدث أن الدفاع الجوي للتحالف أسقطت طائرات حوثية مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي يوم 11 أبريل/نيسان الحالي.

وعرض المتحدث صوراً لحطام طائرة بعد إسقاطها في سماء جيزان، وقبيل الوصول إلى المطار المستهدف.

وأوضح أن الحوثيين أعلنوا امتلاك طائرات مسيرة من طراز "قاصف"، وهي نسخة طبق الأصل من طائرة "أبابيل" التابعة للنظام الإيراني.

وأشار إلى أن تقرير فريق الخبراء لعام 2018 تناول تزويد إيران الحوثيين بالطائرات بدون طيار والأجهزة المشغلة لها.

وفي هذا السياق، كشف أن قوات التحالف قصفت ورشة حوثية لتركيب وتجميع الطائرات المسيرة قرب ميناء الحديدة.

وحول الوضع الميداني في اليمن، قال إن الجيش اليمني بإسناد قوات التحالف سيطر على مدينة ميدي بالكامل ويواصل تطهيرها.

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