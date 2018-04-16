ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا في اسرع وقت

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن، وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه أقنع ترمب بالحفاظ على وجود أميركي هناك "على المدى الطويل".

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن "المهمة الأمريكية لم تتغير. الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات للوطن بأسرع ما يمكن".

وأضافت: "إننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته.

وقبل ساعات من بيان البيت الأبيض، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، الأحد، أنه أقنع الرئيس الأميركي بضرورة البقاء في سوريا، وقصر الضربات على مواقع النظام السوري.

وقال إن عملية سوريا مشروعة وجاءت في إطار معايير المجتمع الدولي.

وتابع ماكرون في مقابلة بثتها قناة بي.أف.أم التلفزيونية وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع مديابارت الإخباري الإلكتروني: "لدينا الشرعية الدولية الكاملة للتحرك في هذا الإطار، لقد تدخل ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن".

وكشف أنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا شريك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأكد ماكرون ان "فرنسا لم تعلن الحرب على النظام السوري".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حملة قصف على أهداف عسكرية سورية في وقت مبكر من السبت ردا على هجوم للنظام بالأسلحة الكيمياوية بالقرب من دمشق قبل أسبوع.

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