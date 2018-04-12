مستشارة الأسد: النظام يتشاور مع حلفائه بشأن تهديدات واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية عن بثينة شعبان المستشارة الإعلامية لبشار الأسد قولها إن النظام السوري يجري مشاورات مع حلفائه بشأن التهديدات الأمريكية بعمل عسكري وإنهم يملكون خيارات.

ونسبت القناة إلى شعبان القول في مقابلة أجرتها معها إن النظام السوري وحليفته الرئيسية روسيا اتخذتا استعدادات بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل يوم الأحد لقاعدة التيفور الجوية قرب حمص.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق يوم الأربعاء إن الصواريخ الأمريكية ”قادمة“ إلى سوريا في الوقت الذي تبحث فيه دول غربية القيام بعمل عسكري ردا على هجوم في الغوطة الشرقية يوم السبت يعتقد أنه كان بالأسلحة الكيماوية.

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لكن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال إن الولايات المتحدة لا تزال تتحرى الأدلة لتحديد المسؤول عن الهجوم الذي تقول إنه يحمل سمات القوات الموالية للأسد.

وقالت بثينة شعبان لقناة الميادين ”المشاورات مستمرة بين حلفاء سوريا وهم لن يتركوا الأمور تسير كما تريد واشنطن“ واصفة التحالف بأنه يضم نظام الأسد وإيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت ”قواعد الاشتباك تغيرت لصالح دمشق“ حيث أن وضعها في الحرب صار أقوى.

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