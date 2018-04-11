موسكو تبدي قلقها حيال ضربة عسكرية ضد النظام السوري

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تتفادى كل الأطراف المعنية في سوريا أي تحرك من شأنه زعزعة وضع هش بالفعل في الشرق الأوسط، وأوضح أنه يعارض بقوة أي ضربة أمريكية محتملة لحليفته سوريا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن موسكو لن تستسلم لضغوط تمارسها الدول الغربية عليها لتغيير سياساتها.

وذكر أن المزاعم بأن قوات النظام السوري نفذت هجوما بأسلحة كيماوية لا تستند إلى حقائق، وقال: إنه يريد تحقيقا محايدا في الواقعة.

ولدى سؤاله بشأن تصريحات أدلى بها سفير روسيا في لبنان قال خلالها: إن أي صواريخ أمريكية ستطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقعها قال الكرملين: إنه لا يريد التعقيب على مثل هذه المسائل.

وقال بيسكوف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "روسيا لا تفعل شيئا تحت الضغط. ودائما ما تتصرف وفقا لمصالحها" .. مضيفا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لطالما أشار إلى هذا الأمر فى العديد من المناسبات.

وحينما سُئل عما إذا كانت الصعوبات الاقتصادية التى واجهتها روسيا خلال الأيام القليلة الماضية، فى ضوء فرض عقوبات أمريكية جديدة، يمكن أن تؤثر على موقف موسكو، قال بيسكوف إن الوضع يتطلب إجراء تعديلات. هذه القضية نالت الاهتمام اللازم".

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