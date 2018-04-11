محمد بن سلمان: السعودية قد تتحرك عسكريًا في سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن السعودية قد تكون طرفًا في تحرك عسكري بسوريا إذا اقتضت الظروف ذلك.

وتابع بن سلمان عقب لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أن إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا.

وشدّد بن سلمان على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وأنه لا يجب تكرار اتفاق عام 1938 الذي تسبب بحرب عالمية.

وتابع ولي العهد السعودي، أن إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل القاعدة.

وأكد على ضرورة الشراكة “السعودية الفرنسية”، وأنها مهمة للغاية خصوصًا مع المتغيرات التي تحدث في الشرق الأوسط والعالم.

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