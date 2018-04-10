تيريزا ماي: سأتحدث مع ترامب بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

قالت رئيسةُُ وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها ستتحدثُ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقتٍ لاحق اليوم الثلاثاء بشأنِ الهجوم الكيماوي في سوريا.

ولم ترُد ماي بشكلٍ مباشر على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستشتركُ مع الولايات المتحدة إذا ما قررت واشنطن القيامَ بعملٍ عسكري في سوريا لكنها قالت ”نعتقد أن المسؤولين عن ذلك يجب أن يحاسبوا“.



وقالت للصحفيين في كمبردجشير في شرق انجلترا ”سأستمر في الحديث مع حلفائنا وشركائنا كما فعلت، تحدثت مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون هذا الصباح وسأتحدث مع الرئيس ترامب في وقت لاحق اليوم“.

وأضافت أنها سترأس اجتماعا لمجلس الأمن البريطاني يوم الثلاثاء.

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