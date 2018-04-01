التحالف الدولي: الوجود الأمريكي في سوريا مستمر

أخبار الآن | الولايات المتحدة الامريكية - (وكالات)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي، أن مهمة التحالف في سوريا لم تتغير، وذلك تعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي قال فيها إن بلاده ستغادر سوريا قريباً.



وقال العقيد رايان ديلون، إنه لم يطرأ أي تغيير على مهمة وزارة الدفاع في سوريا لمحاربة تنظيم داعش، والجانب الأمريكي سيستمر بتأمين المنطقة الأساسية التي تحارب فيها الولايات المتحدة التنظيم وهي إلى الشرق من نهر الفرات وعلى طول الحدود السورية العراقية.

وأشار ديلون إلى أنه حالياً يوجد جبهات أمريكية مشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" مفتوحة ضد تنظيم داعش خاصة في حجين على مشارف نهر الفرات، ودشيشة، بالقرب من الحدود السورية العراقية، موضحاً أن العمل المشترك بين التحالف و"قسد" أدى استغلال نقاط ضعف التنظيم وإحراز تقدم ملحوظ عليه في هذه المناطق.

وعن منطقة منبج المتنازع عليها والتي يتوعد أردوغان بالتقدم نحوها، قال ديلون: "قوات التحالف ستستمر بالوجود في منطقة منبج والانطلاق بعمليات ضد داعش منها، ومن يحكم منبج اليوم هو مجلس محلي من العرب بالدرجة الأولى، حيث يحكم المنطقة سكانها التاريخيون بعد أن قام التحالف بتخليص المنطقة من وباء داعش".

وكان ترامب صرّح، مساء الخميس، قائلاً إن بلاده ستنسحب من سوريا قريباً جداً على حد تعبيره، وذلك بعد ساعات فقط على إلقاء وزارة الدفاع الضوء على الحاجة لبقاء القوات الأمريكية في ذلك البلد على المدى القريب.

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