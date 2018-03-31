ولي العهد السعودي: القوات الأمريكية يجب أن تبقى في سوريا

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن القوات الأمريكية يجب أن تبقى في سوريا، بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إن قواته ستغادر قريباً جداً سوريا.. وقال ولي العهد السعودي، ضمن حديث أدلى به إلى مجلة "تايم Time" الأمريكية" ، إن الوجود الأمريكي في سوريا هو السبيل الوحيد لإيقاف تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة بمساعدة حلفائها. كما أنه سيمكن واشنطن من إبداء الرأي في مستقبل سوريا..

وحول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال ولي العهد السعودي، إنه من غير المرجح أن يترك الأسد السلطة، إلا أنه أعرب عن أمله في ألا يصبح الأسد دمية في يد طهران، وأضاف أن إيران، من خلال الميليشيات التي تعمل بالوكالة وحلفائها الإقليميين، تؤسس طريق إمدادات برياً يربط طهران ببيروت عبر سوريا والعراق، مشيراً إلى أن ما يسمى "الهلال الشيعي" سيمنح إيران موطئ قدم أعظم في منطقة مضطربة من خلال حلفائها.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "إذا أخرجت تلك القوات من شرق سوريا، فستفقد نقطة التفتيش تلك، وهذا الممر يمكن أن يخلق الكثير من الأشياء في المنطقة".

ولا يزال نحو 2000 عسكري أميركي منتشرين في سوريا في إطار تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد. وتتمركز قوات أميركية في منبج الواقعة شمال شرقي محافظة حلب في شمال سوريا، وفي التنف جنوب شرقي سوريا، وقال: "بشار باقٍ، لكن أعتقد أن من مصلحة بشار ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون"..

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