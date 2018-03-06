ولي العهد السعودي يزور الأزهر ويلتقي العلماء والمشايخ

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ملف مكافحة الإرهاب ونشرِّ الوسطية، بحضور قيادات الأزهر الشريف. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الازهر والمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، إضافة إلى عدد من القضايا المهمة ذات الإهتمام المشترك.

وزار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مقر مشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بوسط القاهرة أمس، وكان في استقباله الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقيادات الأزهر، وتناول اللقاء التعاون بين الأزهر والسعودية في عدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ونوه ولي العهد السعودي بدور الأزهر في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية للحفاظ على الثوابت الدينية ونشر الثقافة الإسلامية، وإبراز المبادئ السمحة والقيم النبيلة، ونبذ الفكر المتطرف.

إلى ذلك، قالت مشيخة الأزهر أمس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان يفتتحان اليوم (الثلاثاء) أعمال ترميم الجامع الأزهر، التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات... وتعد من أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه، وأصدرت المملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) 2014، أمراً ملكياً بإعادة ترميم الجامع الأزهر بالقاهرة، الذي يعد من أهم المساجد في مصر.



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