ولي العهد السعودي يصل القاهرة في أول جولة خارجية له

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة مساء اليوم، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يُجري خلالها مشاوراتٍ مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبارِ المسؤولين المصريين.

وستركز الزيارة على أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل ِ التعاون الاقتصادي خلالَ المرحلة المقبلة.

وتحظى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باهتمام مصري كبير ..

ويعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد استمراراً للتنسيق والتعاون بين البلدين، ومن المقرر أن يتناول اللقاء أبرز القضايا الإقليمية الراهنة.

وتستبق الزيارة زيارتي وليِ العهد للندن وواشنطن، وتأتي قبل أسابيع من القمة العربية في الرياض نهاية الشهر الجاري.

وسيسهم التعاون المصري السعودي إزاء التحديات المشتركة من وجهة نظر كثيرين في بلورة تصور لمستقبل المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مراقبين، فإن العلاقة الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة كانت وستظل أساساً وضماناً للاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.