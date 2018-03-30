فرنسا تعرض الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن فرنسا عرضت الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وأكدت للقوات دعم باريس للاستقرار في شمال سوريا.

وقال خالد عيسى، وهو مسؤول كردي مقره باريس، بعد أن اجتمع ماكرون بوفد من شمال سوريا شمل وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن ماكرون وعد بإرسال قوات فرنسية إلى منبج لدعم القتال ضد تنظيم داعش وإثناء تركيا عن التقدم نحو المدينة.

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، فأن ماكرون أشاد "بالتضحيات وبالدور الحاسم لقوات سوريا الديموقراطية في مكافحة داعش". حسب فرانس برس.

وأوضح البيان أن الوفد الذي استقبله الرئيس الفرنسي ضم "عددا متساويا من النساء والرجال العرب والأكراد السوريين".

وبحسب الإليزيه، أعاد ماكرون التأكيد على "أولوية هذه المعركة، مع استمرار التهديد الإرهابي".

وأعرب ماكرون عن "أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا، بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي"، وفق البيان.

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في مكافحة تنظيم داعش في سوريا.

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