المصريون يواصلون التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)



تتواصل في مصر عمليات التصويت في اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

حق لقرابة 60 مليون ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام حتى 28 مارس/آذار الجاري.

مصدر أمني مصري اكد تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات.



يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا في العملية الانتخابية التي تجري تحت إشراف قضائي كامل من خلال 18 ألفا و678 قاضيا أصليا واحتياطيا من مختلف الجهات والهيئات القضائية

ويتولون الإشراف على اللجان الفرعية الخاضعة لإشراف من 367 لجنة عامة تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس مصر كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن التصويت يتسم بالنزاهة والشفافية ..فيما قال السيسي إنه كان يتمنى خوض عدد أكبر من المرشحين للانتخابات.

وكان السيسي حصل على 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2014.



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