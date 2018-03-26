بالصور: مشاهير مصر من جميع الأجيال ينتخبون

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

توجه مشاهير مصر إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس مصر، على غرار الملايين من المواطنين المصريين، حيث انطلقت الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار في مختلف أنحاء البلاد تحت إشراف قضائي كامل وعمليات تأمين من الشرطة والجيش ومتابعة من منظمات للمجتمع المدني محلية وإقليمية ودولية ووسائل إعلام مختلفة.. إليك بعض المشاهير الذين توجهوا للتصويت اليوم..

سميرة أحمد





الفنانة سميرة أحمد تدلى بصوتها فى الزمالك وتؤكد: "بالحب هنعدى"

نادية الجندي





قالت الفنانة نادية الجندي: "هننزل الانتخابات دلوقتي معنديش صبر استنى، مؤكدة أنها رفضت الاحتفال بعيد ميلادها حتى تطمئن على مصر وعلى أمنها".

جيهان السادات



زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قالت إنه "لا يمكن لأي وطني أن يتأخر عن عمل وطني، وإنه يجب علينا كمصريين أن نتكاتف ونقف وقفة واحدة في ظل التحديات التي تواجه مصر ومنها انتشار الإرهاب في الدول المجاورة".

مدحت صالح



توجه الفنان "مدحت صالح" إلى مكتب التصويت للإدلاء بصوته، وينضم لمجموعة من الفنانين ورجال السياسة..

إدوارد



ادوارد نشر صورته بعد التصويت.. معلقا: "حبيت أكون من أوائل الناس اللى نزلت"..

محمد هنيدي



الفنان "محمد هنيدي" أدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذا واجب وطني..



الجدير بالذكر، أن سباق الإنتخابات الرئاسية 2018 الذي يستمر لثلاثة أيام يتنافس فيه مرشحان اثنان هما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (مرشحا لفترة رئاسية ثانية) ورمزه الانتخابي (النجمة) ورئيس (حزب الغد) الليبرالي المهندس موسى مصطفى ورمزه (الطائرة)...

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