الناخبون في مصر يتوجهون لصناديق الاقتراع في الانتخابات

أخبار الآن | القاهرة - مصر(وكالات)



فتحت مراكزُ الاقتراعِ في مصر أبوابها أمامَ الناخبين للإدلاءِ بأصواتهم بالانتخاباتِ الرئاسية التي تقامُ على مدارِ 3 أيام.



ويقتصرُ عددُ المرشحين على اثنينِ هما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسُ حزبِ الغد موسى مصطفى موسى الذي تَقدَمَ بأوراقِ ترشحهِ في الساعةِ الأخيرة قبلَ غلقِ بابِ الترشح.



وعرض التلفزيون المصري لقطات ظهر فيها السيسي وهو يدلي بصوته داخل إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة، في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.



ووسط ترجيحات بفوز الرئيس الحالي، ينصب التركيز على نسبة المشاركة، إذ يحق لأكثر من 59 مليون ناخب، من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الإدلاء بأصواتهم.



ويشمل التصويت 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية، موزعة على كافة محافظات مصر، تحت إشراف 18 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق، بخلاف 110 آلاف من الموظفين الإداريين.



وأعلن مصدر أمنى، الأحد، تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الانتخابات.



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