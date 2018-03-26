المصريون يختارون اليوم رئيسهم للسنوات الأربع المقبلة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

تفتح مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها صباح الاثنين أمام نحو 60 مليون ناخب، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة. ونشرت قوات الأمن أكثر من 350 ألف عنصر لتأمين العملية الانتخابية التي يظل رهانها الأول نسبة المشاركة، خاصة وسط تزايد دعوات المقاطعة.

وسط إجراءات أمنية مشددة، يتوجه الناخبون المصريون صباح الاثنين، وحتى الأربعاء، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، من بين مرشحين اثنين هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى

ويشرف أكثر من 18 ألف قاض على اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى أكثر من 110 ألف موظف، كما تراقب تسع منظمات دولية وأكثر من 50 منظمة محلية عملية الاقتراع.

ولمواجهة التحديات الأمنية، أعلنت أجهزة الأمن المصرية نشر نحو 350 ألف عنصر أمن لتأمين العملية الانتخابية. وقال الجيش الأحد إنه اتخذ إجراءات تأمين العملية الانتخابية في جميع أنحاء البلاد لتوفير "مناخ آمن" للمصريين للإدلاء بأصواتهم.

وشوهد رجال شرطة يوم الجمعة يسلمون مواطنين ملصقات تحث المواطنين على التصويت. وقال بيان الجيش إن أفرادا من القوات المسلحة أقاموا كمائن ونقاط تفتيش ودوريات متحركة "لتأمين محيط اللجان" الانتخابية.



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