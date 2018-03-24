الحوثيون يهددون بضرب الملاحة الدولية بعد هزائمهم المتتالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

التقدم الذي يحققه الجيش اليمني في أكثر من جبهة بدأ يشكل خناقاً على الميليشيات الحوثية ، حتى اصبح التهديد باستهداف الملاحة الدولية في البحر الاحمر هو الوسيلة الوحيدة التي تعكس مخاوفها ..

تهديدات الحوثيين بإيقاف الملاحة في البحر الأحمر إفلاس ومحاولة بائسة لإثبات الوجود، وتعكس الاضطراب والهزائم التي تعيشها هذه الميليشيات في ظل الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي.

فمنذ بداية الجهد العسكري لتحالف دعم الشرعية في اليمن ، كان أحد الأهداف هو مواجهة التهديدات الإيرانية عبر ميليشيات الحوثي للملاحة الدولية في خط بحري مهم يمر عبر باب المندب.

وهي تهديدات لم تكن خفية، بل اتخذت طابعا علنيا فبعد أن هدد الحوثيون الملاحة الدولية في البحر الأحمر وهو واحد من أهم الممرات المائية في العالم وتحويله إلى ساحة حرب ، عادوا من جديد وأطلقوا تهديداتهم باستهداف سفن قوات التحالف الحربية إضافة إلى إلى السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية بالقوارب المفخخة والألغام البحرية بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن.

تهديدات كان قد أكد عليها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد مشيرا إلى انها لن تتوقف في حال واصل التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية العمليات باتجاه الحديدة.

وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي سفنا وبوارج في البحر الأحمر، لعبت فيه إيران دورا أساسيا بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ.

فعلى مدى سنوات من سيطرة هذه الجماعة على صنعاء، قامت بمحاولات عدة لضرب السفن الأمريكية في البحر الأحمر، ومن بينها محاولات ضرب السفينة الحربية الأميركية "يو أس أس ميسون" يومي 9 و12 أكتوبر 2016.

وفي إحدى هجماتها دمرت قوات التحالف زورقا حربيا لمليشيات الحوثي، غربي ميناء الحديدة، كان يجوب مياه البحر الأحمر ويشكل تهديدا للملاحة البحرية،

كما أحبط التحالف العربي في نوفمبر 2017، عملا وشيكا كان الحوثيون يعدونه لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.

خبراء ومحللون عسكريون أكدوا بأن إدراك الحوثيين لصعوبة موقفهم واستحالة تمددهم ونجاحهم ميدانياً، جعلهم يخوضون حرباً نفسية في محاولة بائسة للتأثير على معنويات الجيش والشعب اليمني.

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