التحالف العربي يدمر زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

أخبار الآن | الساحل الغربي - اليمن - (وكالات)

أعلنت قوات التحالف العربي، منذ قليل، تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الموالية لإيران قبالة الساحل الغربي لليمن.

وكانت المتحدث باسم التحالف العربي، قد أكد في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء الحديدة بالقوارب المفخخة ما يعد تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية. مشددا على أن هناك تفهما دوليا لهذه التهديدات.

ولفت إلى أن الميليشيات أطلقت 95 صاروخا باليستيا، وتصدى التحالف لجميع هذه الصواريخ ودمرها، كما هددت ميليشيا الحوثي العديد من القبائل اليمنية.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف، في تأمين الساحل الغربي وممر الملاحة الدولية على البحر الأحمر، حيث تستخدم الميليشيا الموانئ اليمنية في تهريب الأسلحة وإرسال الزوارق المفخخة التي تهدد حركة التجارة الدولية.

وسبق أن استهدف الحوثيون سفناً وبواخر في الممرات الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وعملت على تعطيل عدد كبير من السفن المحملة بمواد إغاثية إلى ميناء الحديدة إلا أن قوات التحالف تصدت لهذه العمليات.

من جهة أخرى نجحت قوات الشرعية في تحقيق تقدما كبيرا في محور الشريجة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز. وتمكنت القوات في استعادة مواقع استراتيجية في منطقة الشريجة من ميليشيات الحوثي الايرانية منها جبل حمالة والهشمة والسنترال، وهي مواقع مهمة تطل على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز.

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