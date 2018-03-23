بن دغر: تدخل إيران بشأننا ودعمها للحوثيين أساس المشكلة

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر أمس، إن تدخل إيران في اليمن واستمرار دعمها للحوثيين هو أساس المشكلة وجذرها في البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية عن بن دغر خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، قوله إن استمرار إيران في دعمها للحوثيين عسكريا وماديا ومعنويا يفرض على المجتمع الدولي التعامل الجاد مع ذلك التدخل السافر.

ولفت إلى أن "السلام والاستقرار في اليمن ليس مصلحة محلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية".

وأوضح أن "السلام الحقيقي والعادل يبدأ من إزالة الانقلاب، وكف يد إيران عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة العربية".

وأضاف أن "ما يجري في اليمن ليس محل خلاف على المستوى الأممي والدولي؛ فهناك انقلاب مسلح من قبل مليشيا مدعومة إيرانيا (الحوثيون)، والحل هو في التراجع عنه، واستعادة مؤسسات الدولة، وبذلك تنتهي الأزمة والحرب".

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران هي أكبر تحدي يواجه منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دولة راعية للإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتنتهك القرارات الدولية فيما يتعلق بالصواريخ البالستية.

وأضاف الجبير في كلمة له بمعهد بروكينغز بواشنطن أن طهران تعمل على تصدير سياستها وتقابل كل دعوات الصداقة بالموت والدمار.

وقال الجبير: "نعمل على منع سقوط اليمن تحت سيطرة الميليشيات المتطرفة، وقلنا مرارا إن الأزمة اليمنية يمكن حلها سياسيا على أساس قرار مجلس الأمن ألفين ومائتين وستة عشر ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار اليمني."

وأضاف: " أجرينا حوارات عديدة مع الأطراف اليمنية وعملنا على التوصل لاتفاقات ولكن الحوثيين لم ينفذوا أيا من هذه الاتفاقات وبالتالي هم يعيشون في عزلة سياسية والحرب مستمرة. من جانبنا فتحنا موانئ اليمن وخصصنا مساعدات إنسانية تقدر بمليار ومئتين وخمسين مليون دولار ووسعنا قدرات استيعاب الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وخصصنا عشرة مليارات دولار لإعادة بناء اليمن."

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