الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش في نينوى

أخبار الآن | نينوى - العراق (وكالات)



احبطت القوات الامنية العراقية هجوما شنه مسلحو داعش في محافظة نينوى شمالي البلاد، وقتل في الاشتباكات جنديان.

وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان أن إحباط الهجوم جرى الخميس في ناحية بادوش القريبة من مدينة الموصل مركز المحافظة.

بدوره، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى عن مقتل اثنين من القوات الأمنية، خلال إحباط الهجوم المسلح.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان ميليشيات الحشد الشعبي مقتل أربعة من مسلحي داعش أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

وأعلنت بغداد في أواخر 2017 "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي بعد استرداد الأراضي التي سيطر عليها سابقا، لكن داعش يشن هجمات بين الفينة والأخرى.

وقتل 27 عنصرا من ميليشيات الحشد في كمين نصبه مسلحو داعش في محافظة كركوك شمالي العراق، في فبراير الماضي.

وحذر مسؤول أميركي، الخميس، من أن داعش بات يتأقلم مع الهزائم التي مني بها، مما يعني أن المعركة لم تنته، بل إنها دخلت مرحلة جديدة.



اقرا ايضا