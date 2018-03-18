موسكو تتهم واشنطن بالتحضير لقصف دمشق بصواريخ مجنحة

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن الولايات المتحدة تحضر لتوجيه ضربات عسكرية ضد أهداف للحكومة السورية باستخدام صواريخ مجنحة.

وأكد رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي، إن "المعلومات تشير بأن الولايات المتحدة تحضر لشن ضربات بصواريخ مجنحة من أساطيلها البحرية في الشرق الأوسط".

وقال (سيرغي رودسكوي) رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية خلال مؤتمر صحفي عقده وزارة الدفاع الروسية، إن "واشنطن تحضر لتوجيه ضربات ضد أهداف حكومية سورية باستخدام الصواريخ المجنحة" وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم".

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قد أكدوا مطلع الشهر الجاري على ضرورة محاسبة نظام الأسد، جراء الحملة العسكرية التي تشنها قواته على الغوطة الشرقية المحاصرة.

كذلك قال الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) إن "فرنسا ستوجه ضربات" إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، موضحاً أن فرنسا "وضعت خطاً أحمراً فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية".

وفي آخر تصريح حول شن ضربات تستهدف نظام الأسد، قال (فرانسوا لوكوانتر) رئيس الأركان الفرنسي (الجمعة): "يمكنكم أن تتخيلوا أن الرئيس إيمانويل ماكرون ما كان ليحدد خطا أحمر وما كان ليدلي بهذا النوع من التصريحات لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ".

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