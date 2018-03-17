غارة تركية على المستشفى الرئيسي في عفرين تسفر عن 16 قتلى

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

قتل 16 مدنيا الجمعة جراء غارة تركية استهدفت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، وأكد الهلال الأحمر الكردي إصابة المستشفى في الغارة لكنه لم يعلن عن حصيلة للقتلى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الغارة التركية استهدفت و بشكل مباشر المشفى الوحيد في مدينة عفرين"، وأضاف عبد الرحمن أن "16 مدنيا قتلوا في الغارة بينهم امرأتان حبليان"، ولم يقتل أي من أفراد الطاقم الطبي في الغارة.

وقال شيروان بري، أحد رؤساء الهلال الأحمر الكردي ومقره في القامشلي في شمال شرق سوريا "تعرضت المدينة لقصف كثيف خلال النهار واقترب القصف من المستشفى، لكن المستشفى استهدف مباشرة هذا المساء"، وأردف "أنه المستشفى الوحيد العامل في مدينة عفرين، لقد تحدثت مع الطاقم الطبي بغد الغارة وكلهم بخير".

وغادر 15 ألف شخص على الأقل مدينة عفرين الجمعة وفق المرصد، فيما باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مشارف المدينة التي تحاصرها بعد شهرين من بدء الهجوم التركي على منطقة عفرين والذي تقول تركيا انه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية" علما أنها كانت مكوناً أساسياً في إنزال الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا وتلقت الدعم من واشنطن..



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