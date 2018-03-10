القوات التركية تصل إلى مشارف مدينة عفرين السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

باتت القوات التركية على مشارف مدينة عفرين في شمال سوريا وسط استمرار المعارك العنيفة مع المقاتلين الأكراد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك غداة اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان قواته تستطيع أن تدخل "في أي لحظة" مدينة عفرين في اطار الهجوم الذي تشنه منذ قرابة شهرين ضد قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "باتت القوات التركية على مشارف مدينة عفرين، بعد سيطرتها على اللواء 135" وهو معسكر تدريب لوحدات حماية الشعب الكردية وكان قبل ست سنوات مقراً لقوات النظام.

وأضاف عبد الرحمن "باتت قوات النظام تبعد أقل من كيلومترين عن مدينة عفرين من الجهة الشمالية الشرقية" حيث تتواصل المعارك وسط قصف جوي ومدفعي.

وأوضح أن "معارك عنيفة تدور على جبهات أخرى في محاولة من قبل القوات التركية تحقيق المزيد من التقدم بهدف محاصرة المدينة".

وكانت القوات التركية حققت تقدماً ملحوظاً الخميس بسيطرتها على بلدة جنديرس الاستراتيجية في جنوب غرب عفرين.

وتعد جنديرس أكبر بلدة تمكنت القوات التركية من السيطرة عليها في منطقة عفرين منذ بدئها في 20 كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" التي تقول انها تستهدف المقاتلين الأكراد .

وغداة سيطرة القوات التركية على جنديرس، قال أردوغان "هدفنا الآن هو (مدينة) عفرين (...) ومنذ الآن باتت عفرين محاصرة. يمكننا دخول عفرين في اي لحظة".

وأشار عبد الرحمن إلى "مخاوف كبيرة" لدى المدنيين في مدينة عفرين، التي ليس لديها سوى منفذ واحد يمر عبر بلدتي نبل والزهراء حيث تفرض قوات النظام السوري سيطرتها.

ونشرت قوات النظام خلال اليومين الماضيين عناصر في قرى يسيطر عليها مقاتلون أكراد قرب نبل والزهراء.

وأوضح عبد الرحمن أن "قوات النظام نشرت دفاعات جوية في المنطقة لحماية مناطق سيطرتها في شمال حلب".

ودفع الهجوم التركي آلاف الأشخاص للنزوح خصوصاً من المنطقة القريبة من الحدود، وتوجه جزء كبير منهم إلى مدينة عفرين، وآخرون لجأوا إلى مناطق محاذية تحت سيطرة قوات النظام.

ويتصدى المقاتلون الأكراد الذين أثبتوا فعالية في قتال تنظيم داعش، للهجوم التركي لكنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل مع قصف جوي.

وطلب الأكراد من دمشق التدخل، وبعد مفاوضات دخلت في 20 شباط/فبراير قوات محدودة تابعة للنظام انتشرت على جبهات عدة، لم تسلم من القصف التركي.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الاثنين عزمها نقل 1700 من مقاتليها من المعارك ضد تنظيم داعش في شرق البلاد إلى منطقة عفرين.

وقال المرصد انه وثق مقتل اكثر من 200 مدني جراء الهجوم التركي على منطقة عفرين.

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