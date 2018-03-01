الأمم المتحدة: الغوطة في سوريا تعرضت لقصف بالكلور

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

عقدَ مجلسُ الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة للاستماعِ إلى تقريرٍ حولَ الوضعِ الإنساني في سوريا.

وقال وكيلُ الأمين العام للأممِ المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن قتلى وجرحى سقطوا في منطقةِ الشيفونية بالغوطة من جراءِ قصفٍ بغازِ الكلور.

وأكد أن قرارَ الهدنة لم ينفذ في سوريا حتى الآن، مشيراً إلى ان هدنة الخمس ساعات التي أعلنتها روسيا في الغوطة لا تكفي لدخولِ قافلةِ مساعدات.

وأشار إلى أن الأوضاع تأزمت بشكل كبير منذ تبني قرار الهدنة في سوريا.

وحذر المسؤول الأممي من أن سوريا تشهد المزيد من الوفيات بسبب الجوع والمرض والقصف المتواصل في سوريا.

وأعلن أن مخيمات اللجوء السورية تجاوزت قدرتها الاستيعابية بنسبة 400 في المائة.

وفي كلمته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جفري فلتمان، أن الأمم المتحدة ستواصل المطالبة بالعدالة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.

وأوضح أن الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات المتواصلة للهدنة في سوريا من أي طرف.

ودعا فصائل المعارضة في الغوطة إلى وقف إطلاق النار، منتقدا قصف المعارضة للعاصمة السورية دمشق.

اقرأ أيضا:

قوات النظام السوري تواصل قصف الغوطة الشرقية

مقترح الهدنة الروسي يخفق في وقف قصف الغوطة الشرقية