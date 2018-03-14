جريمة مروعة.. أب عربي يغتصب بناته الـ5 فهل تمكن من فضحه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما سمعنا بقصص اغتصاب تحدث بين الفترة والأخرى، في مناطق مختلفة، كلها مروعة، ولكن أكثرها ترويعا هو حين يصل لمسامعنا خبرا عن اغتصاب أب لبناته.

وفي هذا الإطار، اغتصب أبٌ يحمل الجنسية السورية، ويبلغ من العمر (50 عاماً)، بناته الخمس، أكثر من 200 مرة، في الأردن، حيث أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان، حكما مشددا على اب سوري يبلغ من العمر 50 عامًا، لاغتصابه بناته الخمسة، اللاتي تقدمن بشكوى ضد والدهن بعد أن ضقن ذرعا من أفعاله الجنسية المرتكبة عليهن منذ صغرهن، واستعانتهن بالشرطة لتخليصهن من الوالد، والحكم عليه الوضع بالاشغال 25 عاما.

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واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت، برئاسة القاضي الدكتور فوزي النهار وبعضوية القاضيين لؤي عبيدات ومحمد حجازي وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى، وحسبما ذكر موقع "رؤيا"، أدانت المحكمة المتهم تهمتي الاغتصاب المقترن بفض البكارة مكررة مرتين وهتك العرض مكررة 200 مرة حيث اخذت المحكمة بالتشديد لكون الفعل المركب يقع على المحارم بصفته أب الى جانب فضه لبكارة ابنتيه حيث كانت قد بلغتا عمر الثامنة عشر

ووفق لائحة الاتهام فان الفتيات الخمس يقطن داخل منزل في مزرعة تعرضن لاغتصاب متكرر وهتك عرض من قبل والدهن المتزوج من اثنتين من نساء بلدته فيما زوجته الثالثة تحمل الجنسية الأردنية، وقد طلقها قبل تقديم الشكوى، حيث اتصلن قبل عدة أيام على رقم الطوارئ 911، مستنجدات بالشرطة من اجل وقف الأفعال الجنسية المرتكبة عليهن من الوالد حيث جرى إبلاغ إدارة حماية الأسرة والتي ألقت القبض على الوالد فيما جرى إحالة الفتيات البالغات من العمر 23 سنة ،20 سنة،17 سنة ،16سنة.

وكان الأب الموقوف على ذمة القضية قد اعترف أمام المدعي العام باغتصاب بناته قائلا “بعرف إني عملت غلط بس شو بدي أعمل “.

وقد اعتاد الأب على ممارسة الجنس مع بناته منذ الصغر، حيث تمكن من فض بكارة اثنتين منهن فيما مارس الأفعال الجنسية معهن التي تشكل جريمة هتك العرض.

وكانت الفتيات يعشن في عزلة عن المجتمع وفي وضع نفسي سيئ أجبرهن على الاستعانة بالشرطة الأردنية، حيث مارس الأفعال الجنسية مع كل من بناته على انفراد مكررًا أفعاله أكثر من 200 مرة.

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