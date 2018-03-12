يونيسف: 40% من ضحايا الحرب في سوريا اطفال

أخبار الآن | بيروت - لبنان -(وكالات)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في الشرق الأوسط، جيريت كابالاري، إن الأطفال يمثلون 40% من ضحايا الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين، في ختام معرض حول الأطفال السوريين اللاجئين بلبنان.

وقال كابالاري إن الأطفال هم أول ضحايا هذا الصراع، رغم أن الأسرة الدولية قررت في معاهدة أقرت منذ 30 سنة بضرورة تجنيبهم مساوئ الحرب".



وأوضح المدير الإقليمي لليونسيف، أن "سبع سنوات من الحرب أدت إلى إصابة عشرات الآلاف من الأطفال بإعاقة دائمة، والكثير منهم فقدوا أجزاءً من أعضائهم أو أصيبوا بشلل".

ولفت إلى أن "أكثر من 3 ملايين طفل معرضين يومياً لمخاطر الذخائر والألغام المتروكة حتى في المناطق التي عاد الهدوء إليها".

وتابع "فضلاً عن الضرر الجسدي الذي يلحق بأطفال سوريا، هناك الضرر النفسي الذي يترك أثراً بالغاً في نفوسهم ويهدد مستقبلهم، وهذا الأمر يظهر جلياً من خلال التجوّل في المعرض وقرائة القصائد والقصص التي دونها هؤلاء الأطفال، إذ يمكن قرائة ما بين السطور حول هذا الأثر السلبي".

واستمر المعرض شهراً، وقدّمت فيه لوحات لفنانين من سوريا والعراق، وقصص وقصائد شعرية دوّنها أطفال.

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