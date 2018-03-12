واشنطن تطالب مجلس الأمن بهدنة لشهر بالغوطة

أخبار الأن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

دعت الولايات المتحدة في مسودة قرار جديد، مجلس الأمن الدولي، إلى المطالبة بوقف إطلاق النار 30 يوما في الغوطة الشرقية ودمشق.

وتطالب المسودة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بسرعة إعدادِ مقترحات لمراقبةِ تنفيذ وقف القتال. في سياق متصل، حضّ غوتيريس على إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى الغوطة الشرقية وإجلاء الحالات الطبية.

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر الاثنين أن فرنسا طلبت من روسيا العمل على "وقف إراقة الدماء" في سوريا، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن مخصص لوقف إطلاق النار في هذا البلد.

وقال السفير الفرنسي في تصريح صحافي: "بإمكان روسيا وقف إراقة الدماء"، مضيفاً: "نعلم أن روسيا استناداً إلى نفوذها لدى النظام ولمشاركتها في العمليات، قادرة على إقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة لوقف هذا الهجوم البري والجوي" على الغوطة الشرقية.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في كلمة له خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن حول الوضع في ​الغوطة الشرقية​، على ضرورة العمل على إنهاء معاناة ​الشعب السوري​ والتوصل إلى حلّ ينهي الأزمة.

واشار غوتيريس إلى أنّ "العنف لايزال مستمرّاً في الغوطة الشرقية و​عفرين​ وغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار.

واضاف غوتيريس ان الحصار المستمر على الغوطة يعيق وصول المساعدات الانسانية .

اقرأ أيضا:

لجنة تفاوض تعود بشروط النظام إلى الغوطة الشرقية