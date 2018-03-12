غوتيريس:الحصار مستمر بالغوطة ووصول المساعدات الإنسانية متعثر
أحبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمة له خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن حول الوضع في الغوطة الشرقية، على ضرورة العمل على إنهاء معاناة الشعب السوري والتوصل إلى حلّ ينهي الأزمة.
واشار غوتيريس إلى أنّ "العنف لايزال مستمرّاً في الغوطة الشرقية وعفرين وغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار.
واضاف غوتيريس ان الحصار المستمر على الغوطة يعيق وصول المساعدات الانسانية .
اقرأ أيضا:
لجنة تفاوض تعود بشروط النظام إلى الغوطة الشرقية