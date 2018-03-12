غوتيريس:الحصار مستمر بالغوطة ووصول المساعدات الإنسانية متعثر

أحبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في كلمة له خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن حول الوضع في ​الغوطة الشرقية​، على ضرورة العمل على إنهاء معاناة ​الشعب السوري​ والتوصل إلى حلّ ينهي الأزمة.

واشار غوتيريس إلى أنّ "العنف لايزال مستمرّاً في الغوطة الشرقية و​عفرين​ وغيرهما، رغم قرار وقف إطلاق النار.

واضاف غوتيريس ان الحصار المستمر على الغوطة يعيق وصول المساعدات الانسانية .

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