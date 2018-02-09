إدانة سعودية للنظام السوري

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

عبَّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدَيْن لقصف النظام السوري للغوطة الشرقية، واستخدامِ الأسلحة الكيماوية، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وأوضح المصدر أن هذا العمل العُدواني لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًّا وفق (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن الدولي (2254).

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية نفذها النظام السوري على الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 59 مدنيا، من بينهم 15 طفلا، وإصابة 139 آخرين في رابع يوم من الهجمات على المنطقة.

أضاف المرصد ومقره بريطانيا أن الطائرات دكت أنحاء عدة من الغوطة الشرقية وهي جيب محاصر مؤلف من بلدات ومزارع قرب دمشق.

وقال المرصد إن عدد القتلى والمصابين ارتفع بعد قصف لسوق في قرية عربين إذ قتل في ضربات جوية هناك 21 شخصا من بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إحباطها من الحالة الأمنية المتدهورة والأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة.

وقالت في تغريدة على تويتر "الآلاف يكافحون للبقاء على قيد الحياة دون مساعدات ولا مناطق آمنة من مرمى النيران".

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