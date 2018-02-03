الجيش اليمني الوطني يستعيد مواقع جديدة في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش اليمني قبل أيام لفك الحصار المفروض على تعز، وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، استعاد الجيش مواقع استراتيجية في محافظة صعدة، التفاصيل في سياق التقرير التالي.

مواقع جديدة قبالة سلسلة جبال أضيق الاستراتيجية في مدينة البقع بمحافظة صعدة، استعادها الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني يقوم الآن بتأمين المواقع التي استعادها، ووضع نقاط رقابة عسكرية لبدء استكمال التقدم واستعادة المواقع الجديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

على جانب آخر، تصدت القوات الشرعية اليمنية لهجوم مليشيات الحوثي الذي حاولت من خلاله استعادة قلعة (لوزم) الاستراتيجية شرق مدينة تعز من قبضة الشرعية.

وتعد السيطرة على قلعة "لوزم" مكسبا مهما للقوات الحكومية، حيث تطل على عدة مناطق إستراتيجية.

وذكرت مصادر عسكرية أن مليشيات الحوثي شنت قصفا مكثفا على قرية (الشرف) بمديرية الصلو بريف تعز، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية اليمنية والمتمردين في مناطق عدة جنوبي وغربي المدينة.

وكان الجيش الوطني اليمني قد أعلن - في وقت سابق - إطلاق عملية عسكرية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، لفك الحصار المفروض على تعز، واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين.

هذا وشنت طائرات التحالف خلال الساعات الماضية نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.

وأكدت مصادر عسكرية أن أكثر من 12 غارة استهدفت مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من محافظة صعدة الحدودية، وتحديدا في منطقتي آل عمار والمهاذر بمديرية سحار وفي مدينة صعدة نفسها.

وفي منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف (صعدة)، استهدفت طائرات التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات، وشنت ثلاث غارات على مواقع وتحركات للحوثيين في مديريتي غمر ورازح الحدوديتين شمال غرب محافظة صعدة، حيث تواصلت المعارك الميدانية بين الميليشيات وقوات الشرعية التي تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مناطق جبلية استراتيجية في رازح.

كما قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني والقوات السعودية المرابطة على الحدود مواقع للميليشيات في مديريات رازح وغمر ومنبه، قبالة جازان السعودية.

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