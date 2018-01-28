الشرعية تحرر عشرات المواقع الاستراتيحية في 4 محافظات يمنية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

يواصل الجيش الوطني تقدمه نحو محوري صعدة والجوف، لاستعادة باقي مديرياتهما التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في حين سجلت الشرعية مدعومة من التحالف العربي تقدما في محيط الحديدة وقطعت الطريق أمام الحوثيين في تعز التي تشهد معارك تهدف إلى فك الحصار عن المدينة من قبل الانقلابيين.

ماهي إلا بضع كيلومترات حتى تقطع الشرعية اليمنية خطوط امداد الانقلابيين في شمال اليمن وتحرر مناطق جديدة في محافظتي الجوف وصعدة، إضافة إلى استكمال فك الحصار عن محافظة تعز.

تطورات ميدانية متسارعة تشهدها صعدة معقل الحوثيين والتي كان آخرها سيطرة الجيش بمساندة التحالف على جبل ‏‫‬الرويبكة وجبل أضيق، وكذلك على مواقع في جبال رشاح بالمحافظة، وذلك ضمن العملية التي أطلقتها الشرعية منذ أيام، بهدف تحرير مركز مديرية كتاف البقع من سيطرة الميليشيات.

أما في محور الجوف، فمازال الجيش اليمني يحرر مواقع في سلسلة جبال الظهرة بعد استعادته مديرية برط العنان المحاذية لمحافظة صعدة، إضافة لتحرير الطريق الدولي بير السلامي الذي يربط بين مدينة البقع ومحافظة الجوف وسط توقعات بإعلان الجوف محافظة محررة خلال وقت قريب.

وفي تعز لا تزال العمليات العسكرية مستمرة وحاسمة ضمن خطة عسكرية متكاملة تم إعدادها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وذلك بحسب الجيش اليمني والذي أكد أن العمليات شملت جميع الجبهات في غرب وشمال وشرق المدينة ما أدى إلى اختراقات كبيرة حققها الجيش في جبهات القتال في منطقة الضباب غرب المدينة وشمال غربي المدينة، وفي الجبهتين الشمالية والشرقية باتجاه ضاحية الحوبان.

أما في الحديدة، فقد أعلن الجيش اليمني، اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيس جنوب الحديدة، وذلك بعد تحريره بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك، واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.

معارك مستعرة على جميع الجبهات وخطوط التماس مع الانقلابيين في عزم واضح من قبل التحالف العربي والجيش اليمني لانهاء العمليات العسكرية في وقت قريب والقضاء على الميليشيات المدعومة من إيران لما خلفته من دمار وفرقة بين اليمنيين.

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