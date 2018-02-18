القوات العراقية تقبض على 7 افراد من داعش في الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق ( وكالات )

ألقت القواتُ العراقية القبضَ على 7 افرادٍ من داعش نفذوا إعداماتٍ ميدانية وقَتَلوا حوالي 200 عراقي في ناحيةِ حمامِ العليل جنوبي الموصل، وقال المتحدثُ باسمِ قيادةِ عمليات نينوى إن القوات الأمنية اقتادت القياديينَ السبعة إلى مقرِ قيادةِ العمليات داعيا أصحابَ الحقِ الشرعي من أهالي الناحية لرفعِ دعاوى بحقِ هؤلاءِ الإرهابيين، الذينَ قتلوا أبناءهم

وأعلنت قيادة عمليات نينوى، القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" مكونة من سبعة أشخاص قتلوا ونفذوا أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 200 مدني في ناحية حمام العليل جنوبي الموصل، وقال المتحدث باسم القيادة محمد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية السبت إن "القوات الأمنية المشتركة من الاتحادية والمحلية في ناحية حمام العليل ألقت القبض على 7 إرهابيين من أبرز خلايا داعش الإرهابية خلال احتلال التنظيم الموصل".

الى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على طبيب "إرهابي" يعالج عناصر تنظيم "داعش" المصابين في معارك تحرير الموصل، خلال عملية أمنية شمال غربي المدينة، ونشرت المديرية بيانا إن "أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية زمار، (شمال شرق الموصل)"، مشيرا إلى أن المعتقل "كان يعمل طبيبا ومسؤولا عن علاج الارهابيين المصابين في معارك التحرير..

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