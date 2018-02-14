"غوتيريس" يحث المجتمع الدولي على دعم اعادة اعمار العراق

أخبار الآن | الكويت - الكويت ( أ ف ب )



حث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في الكويت الاربعاء المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في اعادة الاعمار بعد الحرب مع تنظيم داعش ، في وقت تأمل بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار، وأعلن غوتيريس عن برنامج مساعدات للامم المتحدة يمتد على عامين يهدف الى مساعدة الحكومة العراقية على تطبيق الجوانب الاجتماعية في مشروع اعادة الاعمار.



وقال غوتيريس في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت منذ الاثنين "العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم داعش ".



وأضاف "حان الوقت لاظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي"، داعيا الى تقديم الدعم "بالسياسة والموارد"، وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر بعدما حررت القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها احتلتها في منتصف العام 2014.



ويتطلع العراق الاربعاء الى أن يقابل المجتمع الدولي "انتصاره" على تنظيم الدولة الاسلامية داعش المتطرف بمساهمة مالية ضخمة تعيد بناء ما دمرته حرب السنوات الثلاث، ومن المقرر ان تعلن الدول الحليفة للعراق والشريكة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم اليوم، عن مساهمات مالية في مشروع اعادة الاعمار الضخم، تأمل بغداد ان تصل الى نحو 88 مليار دولار.



وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا، والسعودية بعد التقارب الاخير بين بغداد والرياض، وكذلك الكويت التي تعرضت أراضيها لاجتياح عراقي في 1990 قاده النظام السابق برئاسة صدام حسين، ورأى غوتيريس ان على المجتمع الدولي "دعم جهود" العراق في اعادة بناء ما دمرته الحرب، مؤكدا ان الامم المتحدة "ستقوم بدورها وستكون الى جانبكم في كل خطوة".



وفي موازاة ذلك، دعا بغداد الى ادخال اصلاحات على نظامها المالي وعلى القطاع الامني، والى معالجة الاسباب التي دفعت عراقيين الى "التطرف" وبينها أنظمة مكافحة "الارهاب" المعتمدة في العراق، مطالبا ايضا بالعمل على تحقيق المصالحة.



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