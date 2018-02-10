بعد تدميرها طائرة مسيرة ايرانية اسرائيل تقر بتحطم مقاتلة لها

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

في وقت يدرس فيه مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بهدنة لثلاثين يوما في سوريا شنت الطائرات الإسرايلية سلسلة غارات على مواقع ايرانية في سوريا. وافادت المعلومات الاولية ان ذلك اتى بعد ان اخترقت طائرة ايرانية مسيرة انطلقت من سوريا إلى الأراضي الاسرائيلية .



هذا واقر الجيش الإسرائيلي بتحطم مقاتلة اسرائيلية بعد قصف اهداف داخل سوريا، فيما تحدثت أنباء انت الدفاع الجوي السوري أطلق صواريخ مضادة للطائرات على الطائرات الإسرائيلية، وتُسمع بين الحين والآخر صفارات الإنذار تدوّي في الجولان المحتل.

اقرأ أيضا:

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال في سوريا لمدة شهر