تظاهرتان ضد هيئة تحرير الشام شمال إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (وكالات)

تظاهر العشرات من المدنيين الجمعة، ضد "هيئة تحرير الشام" في مدينة وقرية شمال مدينة إدلب شمالي سوريا، على خلفية اقتحام مدينة بنش (7 كم شمال مدينة إدلب) وقتلها للناشط حسام الحوراني واعتقال آخرين.

وقال ناشطون محليون لـ"سمارت"، إن العشرات تظاهروا في مدينة بنش وقرية حزانو، بوجود مقاتلين من الجيش السوري الحر لحماية المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون علم الثورة السورية ورددوا شعارات ضد "تحرير الشام" وقائدها العام "أبو محمد الجولاني" ومن الهتافات "بنش حرة حرة والهيئة تطلع برا"، كما طالبوا بالقصاص منها لقتلها الناشط "الحوراني".

وسبق أن تظاهر عشرات المدنيين في قرية كفروما (33كم جنوب مدينة إدلب) ورفعوا علم الثورة السورية على حاجز لـ"تحرير الشام"، كما نظم "تجمع ثوار اعزاز" وقفة في مدينة إعزاز، تضامنامع مدينتي بنش وسراقب، إضافة إلى إعلان مجموعة من "قطاع بنش" انشقاقهعن "تحرير الشام"، بسبب تصرفاتها.

وكانت "تحرير الشام" شنت حملة اعتقالات في مدينة بنش بوقت سابق اليوم، طالت شبان ممن تظاهرواضدها أمس الجمعة، وأطلقت النار على أحدهم أثناء محاولته الهرب ما أدى إلى مقتله، إضافة لاعتقالها نحو سبعة آخرين.

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