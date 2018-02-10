الجيش المصري يستهدف مخازن أسحلة للارهابيين في سيناء

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار الليلة الماضية تنفيذ عدد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقال المتحدث العسكري في البيان رقم ٣ عن نتائج الحملة غير المسبوقة لقوات الجيش والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب، إن القوات قامت بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة ، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التامين الجوى للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



أضاف أنه في توقيت متزامن قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية، كما تقوم عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد عن العناصر الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن ذلك يترافق مع الاستمرار فى حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل.

وأشار إلى مرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل المتدد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الاتجاة الغربي والجنوبي.

وقال البيان إن قوات الشرطة المدنية قامت بحملات تمشيط أمني بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري (الجسور) والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة.

وتقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها حفاظا على سلامة الملاحة بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد، وعلى الاتجاهات الإستراتيجية الأخرى، تقوم القوات بتنفيذ أعمال الحماية والتأمين للحدود وخاصة الحدود الغربية لمنع أي محاولات للتسلل مع تنفيذ إستطلاع ومتابعة ومطاردة للعناصر الإرهابية في منطقة الواحات والظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب، بحسب البيان.

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