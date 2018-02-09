2017.. سنة دامية على مصر

أخبار الآن | مصر - (وكالات)

العملية العسكرية الشاملة التي أطلقها الجيش المصري في سيناء، تأتي بعدما شهدت البلاد هجمات دامية على مدار عام 2017..

- ففي الرابع من يناير 2018، قتل 3 أشخاص ، برصاص مسلحين متطرفين نصبوا كمينا على طريق العريش في محافظة شمال سيناء.

- في ديسمبر 2017 .. سقط 9 قتلى في هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان جنوبي القاهرة.

- شهر نوفمبر 2017.. شهد أعنف هجوم إرهابي تشهده مصر حيث شهدت مدينة بئر العبد مجزرة فظيعة ارتكبها إرهابيون في مسجد الروضة، حصدت أرواح 305 أشخاص.

- 20 أكتوبر 2017.. قتل 16 فردا من الشرطة المصرية في هجوم بطريق الواحات البحرية، تبنته جماعة غير معروفة، تسمى أنصار الإسلام.

- في 12 أكتوبر .. قتل 6 من جنود الجيش المصري في هجوم إرهابي على نقطة أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

- سبتمبر 2017 .. شهد هجوما إرهابيا تبناه داعش وقتل فيه 18 شرطيا على الأقل ، بعد استهداف مسلحي التنظيم قافلة أمنية قرب مدينة العريش أيضا.

- في 7 يوليو تكرر استهداف عناصر من الجيش المصري، ليقضي 26 جنديا، ويصاب العشرات من قوات الأمن، في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح ، تبناه داعش .

- في 26 من مايو 2017 .. قتل 26 شخصا بينهم أطفال جراء هجوم بالرصاص على حافلة تقل أقباطا، أثناء توجههم إلى المنيا ..

- في 9 من أبريل، قتل 44 شخصا ،في تفجيرين انتحاريين في كنيستين مصريتيين في كل من طنطا والاسكندية ..

- في 17 يناير عام 2017، قتل 8 من رجال الشرطة، في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية.

اقرأ أيضا:

الجيش المصري يعلن بدء خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية