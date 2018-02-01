التحالف: هدف السعودية والإمارات واحد من أجل استقرار اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إن "الإمارات والسعودية يشتركان في رؤية واحدة وهدف واحد هو أمن اليمن واستقراره".

وذكرت قيادة التحالف، في بيان لها، أن "الأطراف اليمنية في عدن التزمت ببيان قيادة التحالف، وأن الهدوء يعود إلى المدينة"، يشار إلى أن وفداً عسكرياً وأمنياً من السعودية والإمارات وصل إلى عدن، فجر الخميس، للوقوف على استجابة الأطراف المعنية، لوقف إطلاق النار في المدينة.



وأضافت قيادت التحالف: "نسعى لتجنب الفوضى وضمان أمن واستقرار اليمن ونسعى للحفاظ على كيان الدولة اليمنية وحل خلافات الفرقاء".

وتزامن ذلك مع تصريحات للسفير السعودي لدى اليمن أكد فيها أن "تحالف الإخوة يعيد الهدوء والأمن في عدن، وأن أبواق الفتنة وانتصرت الحكمة".

وتجول الوفد في شوارع المدينة للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن إلى عدن.

وأكد وفد قيادة التحالف - الذي التقى مع جميع الأطراف المعنية - ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية ونبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار إعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث.



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