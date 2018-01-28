التحالف العربي يدعو اليمنيين لتوحيد الصف نحو دحر الحوثيين

أخبار الآن | الرياض - السعودية (واس)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي. وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية .

قيادة التحالف قالت في بيان إنها تتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي،

ودعا التحالف كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

وشدد التحالف على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية

ووضع حد لسيطرة الانقلابيين على موارد اليمنيين وحياتهم.

ودعا البيان إلى عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وانسانياً واخلاقياً لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا:

قوات الشرعية اليمنية تطلق عملية عسكرية لتحرير تعز

مدرسة في الموصل تلغي الكتب وتعتمد الألواح الإلكترونية