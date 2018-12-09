الأمن الكردستاني يلقي القبض على خلية لداعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات الأمن الكردستانية أنها استولت على مجموعة من مسلحي تنظيم داعش, بتهمة التخطيط لهجمات في كركوك وديالى وإقليم كردستان. وفي بيان للقوات إن اثنين من المشتبه بهم البارزين في تنظيم داعش اعتقلوا , في عملية جرت في التاسع من سبتمبر/ أيلول الفائت ما أدى إلى القبض على عدد آخر من المشتبه بهم.

وبعد زيادة حركات داعش في محافظتي كركوك وديالى ، بدأت وكالة أمن إقليم كردستان ببناء سياج عسكري قوي وشكلت مركزًا مشتركًا للتحقيق والمتابعة لمراقبة الوضع الأمني ​​في السليمانية والمدن والبلدات الأخرى من اقليم كردستان

وأُمرت قوات الأمن السليمانية بملاحقة الرجال المطلوبين حيث اعتقلت اثنين منهم عندما دخلوا إقليم كردستان ، وتم القبض عليهم في كمين وبإلقاء القبض عليهم ، تمكنت قوات الأمن من جمع مزيد من المعلومات الاستخباراتية ، ما أدى إلى اعتقال المزيد من المشتبه بهم المتهمين بالتآمر لشن هجمات في السليمانية.

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