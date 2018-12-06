مفوضة حقوق الإنسان: داعش ينفذ عمليات إعدام في دير الزور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن لديها تقارير عن أن تنظيم داعش يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة, في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وعبرت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف، عن قلقها العميق على سبعة آلاف مدني قالت إنهم محاصرون بين مقاتلي التنظيم، وبين الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت لدينا أيضا تقارير عن أن تنظيم داعش يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف أخرى في الصراع.

وتابعت أن المدنيين يستخدمون ”كرهائن وأوراق مساومة“ في الصراع.

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