تحقيقات أممية بشأن انتهاكات داعش في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس فريق التحقيق الأممي، عن انطلاق تحقيقات مطلع العام المقبل ، بشأن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بعد جمع أدلة على وقوع مجازر.

وتعهّدت الولايات المتحدة تقديم مليوني دولار دعمًا لجهود المحققين. واكتُشفت أكثر من 200 مقبرة جماعيّة في العراق، تضم أكثر من 12 ألف جثّة.

وقال البريطاني كريم أسعد أحمد خان المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي إنّ "فريق التحقيق يُواصل تحضيراته في العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019".

وشدّد على أنّ "تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي". منذ آب/أغسطس، جمع محقّقو فريقه أدلّةً على مجازر وفظائع أخرى ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وبناءً على طلب العراق، تبنّى مجلس الأمن في العام 2017 قرارًا بالإجماع يمهّد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية عن الجرائم التي ارتكبوها.

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