تقرير أمريكي يكشف تزايد معدلات هجمات داعش في كركوك العراقية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد تقرير أمريكي صدر مؤخرا، بأن الهجمات التي شنها تنظيم داعش في محافظة كركوك العراقية، تزايدت بأكثر من الضعف خلال العام الماضي. وأظهرت بيانات تضمنها التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، بأن الهجمات في محافظتي كركوك وصلاح الدين بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق حتى شهر أكتوبر عام ألفين وثمانية عشر.

وأكد التقرير أن التنظيم لم يسحق بشكل نهائي في العراق، كما أعلن ساسته عام ألفين وسبعة عشر. وأوضح التقرير، بأنه على الرغم من فقدان داعش نحو 99 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، إلا أن مسلحيه يشنون ما معدله 75 هجوما شهريا في أنحاء البلاد.

وأرجع التقرير سبب تزايد الهجمات إلى تغيير التنظيم لتكتيكاته، عبر استهداف المراكز الحكومية، إضافة إلى عمليات الاغتيالات والخطف من أجل الحصول على فدية. كما أن التنظيم بدأ ينظم صفوفه، مستفيدا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، والتوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى الفساد المستشري ووجود مساحات لا تخضع لسيطرة السلطات، تشكل حاضنة جيدة لانطلاق التنظيم مجددا.

ونوه التقرير الأمريكي، إلى أن حصيلة قتلى الهجمات الدامية في العراق، بلغت عام 2016 نحو 6217 قتيلا، في حين بلغت عام 2017 نحو (5339 قتيلا)، وفي 2018 (1656 قتيلا حتى أكتوبر).وقدر التقرير وجود ما بين 20-30 ألف مسلح لدى داعش في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن عددهم في العراق يتراوح بين 10-15 ألف مسلح.

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