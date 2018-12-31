صعوبات في دخول الشحنات التجارية لليمن

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (أ.ف.ب)

قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي إن هناك صعوبات في دخول الشحنات التجارية لليمن عن طريق ميناء الحديدة، ما يؤثر على الأوضاع الاجتماعية في البلاد واعتماد اليمن بشكل كبير على الشحنات التجارية التي يستوردها من الخارج.

وأوضح المسؤول أن البرنامج يواصل خطة عمله لمساعدة 12 مليون يمني بعد أن كان يساعد 8 مليون شخص في البلاد، وإن العائق الأساسي الآن هو صعوبة دخول الشحنات التجارية لليمن عن طريق ميناء الحديدة.

وأشار المسؤول في البرنامج إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشر خبراء في ميناء الحديدة لمراقبة الوضع بعد اتفاق ستوكهولم مؤخراً، مما يساهم في تعزيز الوضع على الأرض ومراقبة عمليات التفتيش والمتابعة لدخول الشحنات المختلفة.

ويعد ميناء الحديدة المنفذ الأساسي لإدخال المساعدات الغذائية لنحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة بحسب بيانات الأمم المتحدة.

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