محمد بن زايد: فخورون بمسيرة أخي محمد بن راشد في خدمة الوطن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قدم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي تهانيه الحارة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستكماله 50 عاماً من الخدمة في بلاده.

وقال سموه " يكمل أخي محمد بن راشد مع " عام زايد " خمسين عاما في خدمة الوطن منذ توليه أول مسؤولية قائدا لشرطة دبي..مسيرة حافلة بالعطاء..رافق خلالها زايد وراشد " رحمهما الله " في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة".

وقد حقق الشيخ محمد مؤخراً نصف قرن من المساعدة في تشكيل الحكومة الإماراتية، وقد أشاد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بإنجازاته التي حققها منذ عقود.

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة مرور خمسين عاما على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

// " خمسون عاما فخر للوطن ".

أبناء وبنات الإمارات...

إن الأمم والشعوب تعظم صناع أمجادها وحضارتها ورموزها فخرا واعتزازا بإنجازاتهم التي تتباهى بها الأجيال والأوطان..ونحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم.. هو أخي ومعلمي ورفيق دربي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يكمل أخي محمد بن راشد مع " عام زايد " خمسين عاما في خدمة الوطن منذ توليه أول مسؤولية قائدا لشرطة دبي .. مسيرة حافلة بالعطاء..رافق خلالها زايد وراشد " رحمهما الله " في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة.

خمسون عاما " يا بو راشد " رفعت خلالها سقف الطموحات فاستثمرت بالإنسان وشيدت صروح الحضارة لتواصل مع أبنائك شعب الإمارات حصد المنجزات.. خمسون عاما " يا بو راشد " تغير فيها الكثير حولك.. ولم يتغير فيك إخلاصك وحرصك وحبك لوطنك.

أهنئ الأجيال التي تعلمت منك وأهنئ نفسي لأني وجدت فيك الصديق الناصح والعضيد الصادق والسند المخلص.

أمامنا " يا بو راشد " ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل.. بإذن الله سنرفع سويا هامات وطننا عاليا.. حفظك الله لبلدك وأمد في عمرك وبارك في عملك.

أدعو الجميع في هذا الوطن وخارجه.. إلى توجيه كلمة شكر بحق قائد أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة.

شكرا " يا بو راشد " .. شكرا على خمسين عاما للوطن...

وشكر بدوره الشيخ محمد بن راشد ولي عهد أبوظبي على ثنائه، مرحبا بمشاعره الطيبة".

وبدأ الشيخ محمد رحلته القيادية في 1 نوفمبر 1968 ، عندما تم تعيينه رئيسًا لشرطة دبي والأمن العام.

بعد ثلاث سنوات ارتفع إلى رتبة وزير الدفاع ، وهو المنصب الذي يحتفظ به اليوم.

الشيخ محمد كان ولي عهد دبي من يناير 1995 حتى يناير 2006.

في 4 يناير 2006 ، أصبح الشيخ محمد حاكم دبي.

بعد ذلك بيوم واحد فقط تم تعيينه نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتولى منصبه كرئيس للوزراء في 11 فبراير 2006.

وقد شكر الشيخ محمد بن زايد حاكم دبي على مساهماته المتواصلة في دولة الإمارات على موقع تويتر.وأنه "الزعيم الملهم" الذي "كرس نفسه" لتنمية الأمة.

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