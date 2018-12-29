الشرطة تفرق تظاهرات في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



فرّقت الشرطة السودانية تظاهرات عدّة خرجت عقب صلاة الجمعة , فيما اعتقل عناصر الأمن قياديًا في المعارضة , بعد الدعوات لمواصلة الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الخبز.

وشهدت الخرطوم وغيرها من المدن السودانية احتجاجات منذ التاسع عشر من الشهر الحالي عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وأفاد شهود عيان أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المصلّين الذين خرجوا في تظاهرات أعقبت صلاة الجمعة في مدن عدّة بينها الخرطوم وأمّ درمان الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وخرجت تظاهرات كذلك في مدن بورتسودان شرق البلاد وعطبرة وود مدني، وفق ما أفاد شهود أشاروا إلى أن عناصر مكافحة الشغب فرّقوا العديد منهم لاحقا.

وهتف المتظاهرون "حرّية سلام عدل" لدى خروجهم من مسجد في أمّ درمان تابع لحزب الأمّة الرئيسي المعارض، وفقا لأحد الشهود.

لكن سرعان ما ردّت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب المصدر ذاته.

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