لأول مرة.. أمريكا توقف العمل بقانون الحماية من العنف المنزلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعيد منتصف ليل الجمعة، أوقفت السلطات الأمريكية، العمل "رسمياً" بقانون العنف ضد المرأة (Vawa) في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان يؤمن حماية للناجين من العنف المنزلي والإعتداء الجنسي.

ويأتي ذلك بعد دخول الحكومة الفيدرالية الأمريكية في عملية إغلاق جزئية، إثر فشل الكونغرس بالتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإنفاق الحكومي، بحلول منتصف ليل الجمعة، جراء خلافات حول طلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمويل جدار حدودي مع المكسيك. ولذلك، فإنّ "Vawa" لن يلقى أي دعمٍ مالي لاستمراره، الأمر الذي حدا بالسلطات الأمريكية لإيقاف العمل به.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا المشروع في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، إلاّ أنّه تم التمديد له حتى 7 كانون الاول/ديسمبر الحالي. وبعدها، تم تمديده مرّة أخرى لفترة جديدة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أقرّ كل من مجلسي النواب والشيوخ اتفاقات الميزانية التي من شأنها تغطية تكاليف برامج "Vawa" حتى 8 شباط/فبراير 2019.

وفعلياً، فإنّ هذا الإجراء بشأن "Vawa" سيلقي بثقله على أكثر من 800 ألف عامل فيدرالي. إلاّ أنّ الإغلاق الجزئي للحكومة أجبر وزارة شؤون المحاربين القدامى على إنهاء العمل لأن برامج القانون ممولة من وزارة العدل. لكن انتهاء صلاحية القانون لن يؤثر على جميع عمليات برامجه، كما أن المنح التي تمّ منحها بالفعل لن تتأثر بإيقاف العمل. وبالنسبة للمدفوعات المستقبلية، فإنها ستتوقف لبرامج مكافحة العنف ضد العنف الجنسي والعنف الجنسي التي تمولها وزارة شؤون المحاربين القدامى، حتى إعادة النظر بأمر التشريع.

و"Vawa" هو أول تشريع فيدرالي يعتبر العنف المنزلي جريمة خطرة، وقد وقع عليه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1994، وأعيد إصداره في الأعوام 2000 و 2005 و2013.

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