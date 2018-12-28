المغرب ينقذ أكثر من 350 مهاجراً قبالة المتوسط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنقذت البحرية المغربية، أكثر من 367 مهاجراً في البحر المتوسط، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية.



وافاد مصدر عسكري في البحرية المغربية، إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، بينهم نساء وأطفال، كانوا "يواجهون صعوبات على متن زوارق عدة، لافتاً إلى أن جميعهم بخير ونقلتهم وحدات البحرية الملكية إلى أقرب موانىء.

وقبل ذلك، اعترض المغرب نحو 68 ألف مهاجر، وتصدى لـ 122 شبكة إجرامية ناشطة بين كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر.

وإضافة الى مهاجري جنوب الصحراء، تكررت في الأشهر الاخيرة محاولات شبان مغاربة المغادرة على متن زوارق مطاطية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن الطريق البحري بين المغرب وإسبانيا، بات الأكثر سلوكاً من جانب المهاجرين، مع وصول أكثر من 55 ألفاً، و200 شخص إلى السواحل الإسبانية هذا العام.

منذ بداية العام، وقضى 681 مهاجراً في غرب البحر المتوسط، خلال محاولتهم بلوغ إسبانيا، بحسب المنظمة، في حين قضى 224 في العام 2017.

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