مباحثات سياسية وأمنية بين النظام السوري والقاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

زار اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في النظام السوري القاهرة لإجراء مباحثات في مصر عقب دعوة من رئيس جهاز الاستخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وعقد الطرفان لقاءً ثنائياً بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية فضلا عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، حسب وكالة سانا.

وتأتي زيارة مملوك للقاهرة بعد أسبوع من زيارة مفاجئة قد قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لدمشق ليكون أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011.

إذ تعد هذه الزيارة هي الثانية المعلنة لمملوك إلى القاهرة، اذ كان زارها في تشرين الأول/اكتوبر 2016 بدعوة من الجانب المصري أيضاً، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري آنذاك.

وعين مملوك العام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل اربعة من كبار القادة الامنيين في تفجير في دمشق في 18 تموز/يوليو 2012.





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