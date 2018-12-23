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سوريا الديموقراطية تطلب الدعم من فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالبت قوات سوريا الديموقراطية، فرنسا بفرض منطقة حظر جوي شمال سوريا، وتقديم دعم سياسي وإبقاء القوات الفرنسية في المنطقة إلى أن يتم التوصل إلى حل.

يأتي ذلك بعد عقد وفد من مجلس سوريا الديمقراطية لقاءات مع مسؤولين فرنسيين , للوقوف على تبعات القرار الأمريكي بالانسحاب من شمال سوريا.

ودعت إلهام أحمد، مسؤولة الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، إلى إبقاء الدعم الدولي في سوريا حتى يتم القضاء على التنظيمات المتطرفة والتوصل لحل سياسي في البلاد.

وقالت "داعش موجود بقوة في المنطقة، المناطق التي حُرِّرت بجهود دولية، من الواجب الأخلاقي للدول التي ساهمت في تحرير الأرض الاستمرار بمهامها تلك، وطالبنا الحكومة الفرنسية بالاستمرار بمهمتها الأخلاقية هذه".

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